Tuntud meloodia läks EKRE valimiskampaanias käiku ilma loata

Tegemist on umbkaudu 20-sekundilise helilõiguga Metsatöllu töötlusest, mida EKRE ringkondade koordinaatori Rudolf Jeeseri sõnul lasti kõlaritest kahel esimesel – Põltsamaal ja Viljandis – peetud valimisüritusel signatuurina enne ja pärast kõnepidajate etteasteid. Nii on Valter Ojakääru 1966. aastal loodud meloodia saatel lavale astunud näiteks Kert Kingo ja Jaak Madison, aga mõistagi ka erakonna esimees Martin Helme.

Ojakääru lapselapse ja pärija Jaana Ojakäär-Kitsingu sõnul ei meeldi talle, et tema vanaisa loodud meloodiat poliitilistel üritustel, liiati ilma selleks luba küsimata kasutati. Ojakäär-Kitsingu sõnul oli sellest ehmatav kuulda: “Selline ebaõiglane tunne, et just mingisuguse kampaania heaks, mis võib-olla meie (Ojakäär-Kitsing ja tema ema Inge Ojakäär – toimetus) vaadetega kokku ei lähe.” Valter Ojakäär suri 2016. aasta 27. oktoobril.