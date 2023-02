Mulgimaa pühapaikade raamatusari sai täiendust

Raamatu autori Ahto Kaasiku sõnul on ajaloolisel Mulgimaal asuv Tarvastu kihelkond pindalalt üks väiksemaid Eestis – samas on seal teada poolsada ajaloolist pühapaika. Sarnaselt teiste Mulgi kihelkondadega on Tarvastus talletatud rohkesti pärimusi talude pühapaikadest. Tarvastu omapäraks on aga paljude pühapaikade nimetamine ahikotusteks. Eriline on seegi, et kohalikud elanikud on pidanud Tarvastu kihelkonna nime üheks tekkepõhjuseks kihelkonna keskuses asuvat Taara hiit ehk Taara taret. Nimelt ehitatud sealne kirik Taara hiie vastu nind see muutunud hiljem Tarvastuks. Foto Taara hiie nõlval asuvatest Mulgi pere kujudest ehib ka värske raamatu esikaant.