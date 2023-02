Kondase keskuses on uued näitused

"Põhisoontes" koondab suuri abstraktseid maale, mille loomist on ajendanud armastus Põhja vastu. Pildid on ühtaegu õrnad ja jõulised. Vaatamata abstraktsusele on neis meeleolu, mis kõnetab ka inimest, kel erilist kunstikogemust pole.

Skulptuurid on eripalgelised, alustades Voldemar Luhti kuulsatest hoburakenditest ja lõpetades soomlase Eino Viikilä keraamilise skulptuuriga "Poliitik", kel on kõrvade asemele augud, kust tuul läbi vihiseb. Liigutav on Guido Lehise kollektsioon, mille ema kinkis pärast andeka poja varajast lahkumist muuseumile. Kokku on skulptuurinäitusel kümne autori tööd viiest riigist.