Mart Salumäe: eutanaasiast ja abieluvõrdsusest eelseisvate riigikogu valimiste valguses

Mul on siiralt hea meel, et tänases Eestis on lisaks sotsiaaldemokraatidele enamus riigikogusse pürgivatest erakondadest valmis konstruktiivselt ja rahumeelselt lahendama need kaks emotsionaalselt keerukat ja suurt ligimesearmastust nõudvat küsimust. Vaid EKRE ja Isamaa kaubamärgiks on resoluutne abieluvõrdsuse vastasus ning arusaam, et pöördumatult haige ja valudes vaevlev inimene ei oma õigust seaduslikule, meditsiiniliselt, psühholoogiliselt ja hingehoidlikult pädevale abile oma piinade lõpetamiseks.