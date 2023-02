Kristi Kangilaski "Hea tunne" valiti kauneimate lasteraamatute hulka

Viie kauneima lasteraamatu žürii esimees Anne Pikkov kõneles, et visuaalne loojutustamine on maailmas aina suuremat kaalu omav nähtus. "Omanäoline emotsionaalne ja kultuuriline intelligentsus, mida kunstnikud oma töösse toovad, on endiselt oluliseks teguriks kvaliteetsete lasteraamatute loomisel," arutles staažikas kujundaja Anne Pikkov, kelle sõnul ei saa unustada, et pildiraamatud on olulised lugude, väärtuste ja traditsioonide hoidjad. "Mõjusad ka mitmekesisuse ja empaatia vaatenurgast. Ilma nendeta on lastel vähem võimalusi õppida tundma erinevaid kultuure, kogemusi ja vaatenurki."

