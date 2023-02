EKRE esinumber Jaak Madison: et viia elektri hinda mõistliku tasemeni, oleme valmis võtma ette vaidluse Euroopa Komisjoniga

Jaak Madison, EKRE ridades kandideeriv Varro Vooglaid ütles Facebooki-postituses, et Eesti peaks suhteid Venemaaga parandama, ja EKRE esimees Martin Helme omakorda seda kommenteerides, et ei näe Vooglaiu sõnades midagi skandaalset. Kas teie arvates on võimalik Eesti ja Venemaa suhteid parandada? Ma räägin muidugi praegusest Venemaast, mitte teoreetilisest demokraatlikust tuleviku-Venemaast.

Tänasel päeval see ei ole meie kätes. Suhteid on võimalik parandada, kui emb-kumb pool muudab oma positsiooni. Kui Eesti peaks muutma oma positsiooni välis- ja kaitsepoliitikas või Venemaa oma poliitikat naabrite suhtes. Ma arvan, et Eesti ei peaks muutma oma välis- ja kaitsepoliitikat. Kui Venemaa juhtuks kunagi tulevikus muutma oma positsioone naabrite suhtes, siis loomulikult oleks võimalik suhete paranemine, aga ma arvan, et lähema 20–30 aasta jooksul on see suhteliselt keeruline.