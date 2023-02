Küsimus on seotud mõistagi Põhja-Sakala vallajuhi Karel Tölbi riigikogu erikomisjoni istungil öelduga, et raskustes ääremaa valdade päästmiseks oleks vaja meediavaikust. Hiljem täpsustas ta sealsamas, et kirjutada ikka võib, aga kiitvalt.