Õpetajatöö tõi Tarmo Loodusele kaks aumärki korraga

«Tore, et inimese tööd märgatakse ja tunnustatakse, aga see ei ole ühe inimese töö ja tegemine,» ütleb tunnusmärkide kavaler ning lisab, et kõige tähtsam on usaldus. «Usalduse saavutamise järel saab minna teekaaslastega koos läbi tulest, veest ja vasktorudest. See ei tähenda, et meil pole mõnikord raginat ja ägedat vaidlust. Ikka on. Aga see on professionaalsel tasandil, mitte kunagi isiklikul. See on üks hea asi.»