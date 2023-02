Viljandis valmistati ette eliitsõdureid Lääne-Euroopa strateegiliste objektide hävitamiseks

Ahto Orle istub oma maja verandal ja lappab vanu fotoalbumeid. Läbi veranda värviliste mosaiikakende kumab talvine napp valgus. Orle on suurepärases füüsilises vormis, tema pilk on otsekui terasest ning jutt kasin ja konkreetne. Ta on mulk ja Mulgimaal üles kasvanud. Praegu on ta Suure-Jaaniga seotud ettevõtja. Orle maja meenutab muuseumi ning muu hulgas on seal tallel tähelepanuväärselt mahukas fotokogu. Nendin, et Viljandi sõdurid olid omal ajal kurikuulsad ja ega me tegelikult ju tea, mis seal kinniste müüride taga toimus. Aga kas seniajani püsival kuulsusel on ka alust?