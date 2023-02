Politsei kahtlustab Jakobsoni koolis tabatud meest vähemalt kaheksas varguses

Tabatud mees ei ole kohalik. Ta on politsei andmetel väga liikuva eluviisiga ning suure osa oma elust samasuguseid vargusi toime pannud ning nende eest ka vanglakaristust kandnud. "Praegustel andmetel on ta varastanud ka teistes piirkondades ning on oht, et tema hingel võib olla veel samasuguseid avastamata vargusi," rääkis Lill.

Lill lisas, et kui kellelgi on infot, et temagi ettevõttes on käinud keegi asju varastamas, ja tal on neist juhtumitest kaamerasalvestisi, siis tuleks neist politseile teada anda. Lisaks märkis menetlusjuht, et kui muist varastatud kraamist on juba realiseeritud ja osa pandimajades, siis on teada, et näiteks Viljandi kultuuriakadeemiast varastatud suure tolmuimeja jättis mees kuhugi akadeemia ligidusse maha. "Kui keegi on seda kuskil näinud, siis palub politsei sellestki teada anda, sest ehk õnnestub see nii omanikule tagastada," lausus Lill.