Kultuuriakadeemia teeb Narvas keeleõppijatele moekooli

"Moepöördega" tahetakse kaasata rohepöördest inspireeritud moeloomesse huvilisi eesti keele õppijate seast. Kursusest saab osa võtta kuni 40 eesti keele õppijat, kes soovivad end moemaailmas teostada: loomeinimesed, õmblushuvilised, stilistid, tudengid või alustavad ettevõtjad. Osalejatele tagatakse kõik vajalik jätkusuutliku moekollektsiooni loomiseks ning kõigil on võimalik võita ka 1000-eurone peaauhind.

"Unikaalne moekool viib kokku inimesed üle Eesti, et muuta rohepööre reaalsuseks. Oleme koondanud teadmisi ning kogemusi, kuidas muuta taaskasutust tavapäraseks. Ida-Virumaal on hakkajaid inimesi, kellel on reaalne vajadus, aga ka ajalooline oskus teha asju uutmoodi. Neid ühendades teemegi ühiselt soovitud pöörde," sõnas Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar.