Ega Viljandi linn ole ainus omavalitsus, kes on olnud või on hädas sellega, et tal ei ole võimalik kiiresti lastele munitsipaallasteaia, eriti sõimerühma kohta tagada. Kohanappuse küsimuses ei oskagi omavalitsustele midagi ette heita. Sõimerühma kohtade arv on paratamatult piiratud, lasteaedadesse ruumi ja personali juurde tekitamine on aga pikk, vaevaline ja kallis protsess ning tühikäigul lasteaiarühmade pidamine kulukas.