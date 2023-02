Juhtkiri ⟩ Viljandi haiglas juhtunu on jäämäe tipp

Probleem on aga mõõtmatult laiem kui see juhtum. Tervisekassa andis teada, et talle esitati kümme miljonit raviarvet ning kui ta neist 26 000 üle kontrollis, siis selgus, et 8000 neist olid alusetud. Mitte kõik muidugi pahatahtlik pettus, vaid ka lohakus ja hooletus või lihtsalt inimlikud eksimused. Esitatud raviarvete pistelise kontrolli hulk on võrreldes arvetega tibatilluke, aga ikkagi seisame silmitsi tõigaga, et kas laiskusest, rahaahnusest, hooletusest või ka näiteks kehvast digipädevusest tingitud eksimuste tõttu on kolmandik tervisekassale esitatud arvetest rämps. See on rohkem kui kolm miljonit arvet!