Anu Rannu: püüan leida positiivset, ent tahaks kultuurist välja kõndida

Praeguseks tunnen, et see meeletu kemplemine kultuurivaldkonna rahastuse (õigemini alarahastuse) üle on väga väsitav, tülisid üles kiskuv ja lõpuks lausa piinlik. Kuuleme avalikes sõnavõttudes presidenti, kultuuriministrit ja ka valdkonnast väljaspool olijaid tunnustavalt rõhutamas, et kultuur on arengu vedur, meie see päris õige juurikas, majanduse käivitaja … Samas on kõikide kultuuriorganisatsioonide ja -projektide eelarve puudulik.