«Selles plaanis ei ole Viljandis muudatusi oodata,» tähendas aktsiaseltsi Viljandi Metall juhatuse liige Villu Maamägi. Ta lisas, et tegevuses on küll korrigeerimist oodata, kuid praegu on sellest vara rääkida. «Töötajate koondamist plaanis ei ole ja selles mõttes võivad kõik rahulikud olla.»