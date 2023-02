Pükstepaikamise näitus tõi Kultuurkapitali preemia

Anu Raud ütles kolmapäeva õhtul preemiat vastu võttes, et ta on näituse eest varem preemia saanud ühel korral, see oli tema 70. sünnipäevaks valminud väljapaneku "Eesti asi" eest.



"Ja nüüd püksipaikamise eest! See on väga-väga tore," lausus ta auhinna üle rõõmustades. Talle teeb heameelt ka see, et tema endine õpilane on nüüd loominguline mõttekaaslane, sest sellist näitust poleks üksinda saanud teha. "Näitus tuli välja mõistukõneline ja piltkirjaline, see soosib püsimetsa, püsipükse, püsisuhteid, kaua kestmist ja pikka iga," rääkis Raud ning soovis pikka iga ka maamunale ja Eesti riigile.



Tuuli Tubin McGinley lisas, et kõik näitusele toodud püksid on üles pildistatud ja neist ülesvõtetest on plaanis teha rändav fotonäitus.



Kirjanduse valdkonna peapreemia pälvis kirjanik Mehis Heinsaar, kellel läinud aasta lõpul ilmus Soomaa-aineline romaan "Kadunud hõim". Kultuurkapitali teates seisab, et Heinsaar on käesoleva sajandi eesti kirjanduses üks hinnatumaid prosaiste ja luuletajaid, kelle fantaasialennukas ja kujundiküllane looming keskendub inimese süvaolemuse otsingutele, ning "Kadunud hõim" on tema teretulnud naasmine romaanižanri.