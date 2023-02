Sõbrapäeval üürgab Viljandi esimene ohusireen

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et ajavahemikus kella 13–13.15 lastakse avamisürituse sissejuhatuseks sireeni, mis kõlab ühe kordusena.

Sireeni helitugevus on selleks korraks reguleeritud poolele võimsusele ning see kostab ühe kuni kahe kilomeetri kaugusele. Elanikud ei pea sireenile kuidagi reageerima.

«Eesti on loomas ühtset ohusireenide võrgustikku, mille abil saab inimesi kiirelt ohu eest hoiatada. Sireenid on planeeritud 22 suuremasse Eesti asulasse. Sireenide võrgustik on üks osa laiemast ohuteavituse süsteemist,» kõneles Kiik.