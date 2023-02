Juhtkiri ⟩ Sakalal ei ole kavas ajalehetööd lõpetada ega toimetust sundpuhkusele saata

Ehkki üldiselt ei kipu poliitikud avalikkuse ees väljendama mõtet, et kõigis hädades on süüdi ajakirjandus, jõuavad nii mõnelgi puhul jutud ­ääri-veeri sinna. Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp ütles aga välja, mida mõtleb. Sakala nimel olgu öeldud: meil ei ole kavas ajalehetööd lõpetada ja toimetust sundpuhkusele saata. Me jätkame küsimist ja kirjutamist ega pea seda tüütamiseks.