PÕHJA-SAKALA ⟩ Vallavanem näeb päästerõngast ajakirjanduse vaigistamises

Sellise mõtte käis Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp välja esmaspäeval riigikogu erikomisjoni istungil, millel arutati finantsraskustesse sattunud omavalitsuste tulevikku. «Mis oleks suurim abi, mida riik teha saaks?» arutles Tölp istungil. Ta tõi paralleeli Ukraina sõjaga, kus tema arvates on justkui riiklikult kokku lepitud, et pool on valitud ja artikleid kirjutatakse Ukrainat toetavalt. Sama suhtumist ootab ta omavalitsuste teemal.

«Ootus, mis oleks, on see, et riiklikult lepitakse kokku, et ajakirjandus ei tüüta kaks aastat omavalitsusi. Volikogusid, volikogude juhte, vallavanemaid. Teeme need rasked reformid ära. Neid asutusi ja asju ongi liiga palju,» sõnas ta.