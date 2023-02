Vabad jahipiirkonnad ootavad huvilisi

17 jahipiirkonna kasutusõiguse load kehtivad tänavu 31. maini. Et jahipiirkonnad ei jääks pärast kasutusõiguse loa kehtivuse lõppu omanikuta ja kasutuseta, on keskkonnaamet alustanud lubade taotluste vastuvõttu uue kasutaja leidmiseks.

Seda luba on õigus saada Eestis registreeritud juriidilisel isikul või riigiasutusel tingimusel, et taotlejal on samas jahipiirkonnas kinnisasi ehk maa või vähemalt kirjalik kokkulepe ühe sama jahipiirkonna maaomanikuga jahi korraldamiseks tema maal. Konkureerivate taotlustega aladel loeb see, kellel on rohkem maaomanike kooskõlastusi.