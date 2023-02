Riik andis Eesti teatrite tegevustoetuseks miljon eurot lisaraha. Eile teatas Kinoteater, et annab oma toetusest 10 000 eurot Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumile. Olgugi et olukord, kus üks rahatu kultuuriasutus rahastab teist rahatut, tekitab vastakaid tundeid, on hea meel tõdeda, et naaber tuleb appi muuseumi vett läbi laskvat katust parandama.