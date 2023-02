Juhtkiri ⟩ Et oleks, kuhu kõmpida

Kui ühistransport on tõesti ebamugavalt korraldatud, näiteks käib buss liiga harva või on sõiduplaan niimoodi kokku pandud, et keeruline on enne tööpäeva algust vajalikku sihtkohta või pärast tööpäeva tagasi koju jõuda, on inimesel ainult mõni variant: osta endale auto (mis ei pruugi kõigile taskukohane olla), saada kelleltki küüti, vahetada töökohta või vahetada elukohta. Kui meie eesmärk on vähendada autostumist ning takistada maapiirkondade inimestest tühjaks voolamist, on selge, et ühistransport peab vähemalt mingil ja seejuures praktilisel kujul säilima.