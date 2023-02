"Maksa või seda videot näevad sinu sõbrad!" Ühismeedias tegutsev armukelm nõuab alastifotode levitamatajätmise eest sadu dollareid

Armukelmid võtavad meestega ühendust sotsiaalmeedia kanalite kaudu ning annavad kohe suhtluse alguses märku, et on huvitatud erootilise sisu vahetamisest. Alastipiltide ja -videote saamise järel jõuavad aga meesteni ähvardused, mis lubavad sisu nende sõpradele avalikustada, kui pangakontole raha ei laeku.

Viljandi politseijaoskond andis teada, et viimastel päevadel on tulnud teateid meestelt, kes on hakanud veebis suhtlema kauni daamiga, jaganud talle delikaatseid pilte ja videoid ning sattunud niimoodi väljapressija ohvriks.