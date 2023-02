Priit Toobal: omavalitsused, see inimeste kaitsekilp, on auklikuks lastud

Mitu linna ja valda on pöördunud nõu ja abi saamiseks rahandusministeeriumi poole. Viljandimaal on praegu enim kuulda olnud Põhja-Sakala ja Mulgi vallas toimuvast. Valjult räägitakse Võrumaa Rõuge valla päästeoperatsioonist. Eriti ettevaatlikuks peaks kõiki muutma ühe Ida-Virumaa suurema linna Kohtla-Järve appihüüe.

Need on vaid üksikud silmatorkavad näited. Omavalitsusjuhtidega otse suheldes avaldavad teisedki muret ning räägivad sulgemisplaanidest ja suurest kokkuhoidmise vajadusest.

Kui raha on varasemast vähem, tuleb seni tehtu, ülevalpeetu ja pakutu üle vaadata. Teeme ju sedasama oma kodus oma eelarvega, kui sissetulekud vähenevad või väljaminekud meist mitteolenevatel põhjustel tunduvalt suurenevad. Paraku ongi see peaaegu kõikides majapidamistes juhtunud: sissetulekud on kasvanud aeglasemalt kui sundväljaminekud toidule, elektrile, toasoojale ja kütusele. Et hädas ei ole enam vaid üksikud pered, inimesed ja omavalitsused, on probleem suur ja vajab riigi tasemel sekkumist.