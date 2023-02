Helir-Valdor Seeder: teeme universaalteenuse veel paremaks ja elektri hinna odavamaks

Varem sellist probleemi polnud. Oktoobrist jaanuarini oli universaalteenus kogu aeg kuu keskmisest börsihinnast odavam. Seetõttu on universaalteenus ka väga laialt levinud. Sellega liitusid ligikaudu 330 000 kodutarbijat, 10 000 ettevõtet ja 300 omavalitsusasutust. Kolme kuuga on universaalteenuse kasutajad säästnud kokku 15 miljonit eurot.

OLUKORRAS, kus börsihind on universaalteenuse hinnast madalam, on Isamaa välja pakkunud uue ja paindliku lahenduse. Et soodsat börsihinda tarbijate huvides ära kasutada, oleme ette valmistanud seaduseelnõu, mis muudaks universaalteenuselt börsihinnale ja börsihinnalt universaalteenusele ülemineku automaatseks vastavalt sellele, kumb hind on odavam. Tänapäevane tehnika võimaldab elektrimüüjatel arvestada elektri tarbimist ja hinda tunnikaupa, nii peabki Eesti Energia selle seaduseelnõu kohaselt arvestama igal tunnil kõige soodsamat hinda.