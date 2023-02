Vabariigi aastapäeva eel on otsustatud riiklik teenetemärk rinda pista 167 inimesele ning mõned neist on meie enda viljandimaalased. Maakonnaga seotud inimesi on rohkem kui need kolm vahvat, kelle me esiküljel välja tõime. Näiteks Ragnar Klavan on siin sündinud ja koolis käinud. Ja leidub teisigi, kes siit kandist pärit või siin meeldejäävaid tegusid teinud, ent seekord otsustasime kirjutada nendest, kes koos meiega siinseid radu tallavad.