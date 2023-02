Tallinna lennujaama esindajad lükkasid esialgu kogu segaduse lennufirma kaela ning väitsid, et lennujaamatasude tõus kolmandiku võrra pole sellega üldse seotud. Paar päeva hiljem selgitas aga Ryanair, et muidugi oli põhjus ebarealistlikus hinnatõusus. Loomulikult on hinnad kerkinud ja nii lennujaam kui lennufirma pole lõppude lõpuks mingid heategevusorganisatsioonid.