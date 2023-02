Ennast tasuks toimuvaga kurssi viia!

Selge see, et Jürgen Ligi elab kusagil oma kujutletavas mullis ning maailmas toimuvast pole tal õrna aimugi, kusjuures oma harimatusega on ta asunud teostama minu suhtes ka laimukampaaniat. Asi selles, et biolaborite olemasolu Ukrainas oli juba avalikkusele ammu teada asjaolu. Näiteks 2022. aasta 15. märtsi Postimees annab avalikkusele teada täpselt sama informatsiooni, mida minu isiku osas Jürgen Ligi millegipärast seostab valeuudisena. Nimelt märgitakse artiklis, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et kutsus Ukrainat üles hävitama oma laboreis igasugused üliohtlikud patogeenid, mis võivad Venemaa raketirünnakute tabamuse korral õhku paiskunult vallandada pandeemiaid. Siit Jürgenile ka soovitus: enne kui hakkad leheveergudel niisama «plõksima», tasub end toimuvaga siiski korralikult kurssi viia.