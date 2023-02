Justin Petrone: kõik mu sõbrad on pärimusmuusikud

KESKTALVINE veebruar. See aeg on ühest küljest keeruline ja teisest küljest on selles midagi lohutavat. Päevad kulgevad enam-vähem samamoodi nagu varem, aga hommikuti on õige pisut valgem ning õhtuti loojub päike veidi hiljem. Varem said aru, et oled sisse maganud, kui aknast paistis tuppa valgust, nüüd võid kauem magada, ilma et sellest aru saad. Mu naaber ongi juba õues ja kühveldab lund – ta teeb seda alati nii pea, kui on, mida kühveldada. Minagi kühveldaks, kuid tema on ikka juba kogu töö ära teinud.