Tarkvaravahetus nõuab Sakala digitellijatelt uuesti sisselogimist

Et kasutajakontod viidi üle uude süsteemi, peab lugeja ennast sisse logima, kasutades oma meiliaadressi ja olemasolevat parooli.

Juhul kui lugeja on varem salvestanud oma salasõna, ei ole see uues sisselogimise vaates enam talletatud ning tuleb sisestada uuesti. Kui lugeja on oma parooli unustanud, saab ta panna kontole uue salasõna. See võimalus on sisselogimise akna juures olemas.

Sisselogimise puhul on oluline, et lugejal ei oleks kasutusel reklaamiblokeerija või mõni muu rakendus, mille eesmärk on näiteks artiklitelt maksumüüri eemaldamine. Sellisel juhul ei ole kasutajal võimalik ennast Postimehe kontosse sisse logida.

Kui lugejal siiski tekib probleeme sisselogimiseks, on talle abiks Postimehe klienditugi – levi@postimees.ee.