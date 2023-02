NÄITUS ⟩ Kihiline polaarruum Britta Benno näitusel "Polaarulm"

Britta Benno teosed hõlmavad kogu näituseruumi: valged palkseinad ja sügavsinine põrand loovad tervikliku ruumilise kogemuse. Nii saab vaataja Viljandi lörtsistelt lumelaikudelt kaugetele meredele ja lumemägedele ekspeditsioonile minna. Benno senine düstoopiline ruum, mis mõjus meile tuttavliku ja lähedasena, on asendunud kaugema ja külmema paigaga. Need on justkui postkaardid Islandilt ja Kanadast, kus ta 2020. ja 2021. aastal kunstnikuresidentuuris viibis.

Samuti on Benno oma loomingus järjest kaugenenud nähtavatest inimjälgedest. Kunstnik, kes seni on keskkonnaprobleemidele osutanud inimkeskkonna ja maastiku piiride lõhkumise (näitus "Saamisest maa(stiku)ks" Tartu kunstimajas, 2022) kaudu, on seekord inimkäe puudutuse jätnud vaevu märgatavaks. Vaid joonistusel "Hõljuv maastik", mis on tehtud valgete lilletikanditega valgele kangale, on otseselt osutatud inimese sekkumisele. Jällegi avab autor eri kihte: lumekihtide sügavuses kannavad valged lilled kangal sarnaselt fossiilidega endas ajajälge, nähtamatuid sidemeid olnud ja tulevaste põlvede vahel. Joonistusega, mis mõjub oma monumentaalsusega, kangastuvad samas inimelu väiksus ja mööduvus, tuues esiplaanile Benno loomingus kesksed maastikukihid.