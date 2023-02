Karge talvehommik lõi taevasse pilkupüüdva valgusmängu

Selle tekkepõhjus peitub jääkristallide kujus: valdavalt on need kuuetahulised prismakesed. Asjatundjate kinnitusel on halo sedavõrd harv nähtus, et igal aastal pole seda pildile püüda õnnestunud. See optiline nähtus tekib, kui valguskiired peegelduvad ja murduvad kiudkihtpilvedesse koondunud õhus hõljuvatelt jääkristallidelt.