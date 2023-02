VALIMISED ⟩ Turul jagati magusaid lubadusi ja pannkooki moosiga

Eesti mütoloogias on nelja tee rist kodu ja muu maailma piir, kus võib juhtuda asju, mida lihtsureliku silmal pole määratud argipäeval seletada ega kõrval kuulda. Viljandi turg on valimiste-eelsel laupäeval umbes samasugune paik. Puudutuse kaugusel on oma ihulikul kujul need, kes on meie elu juhtinud ja kes kavatsevad seda ka edaspidi teha. Turuplatsi kohal õhus hõljuvad lubadused ja pannkoogilõhn ning mõned harvad lumehelbed.