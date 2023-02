Vabaduse platsil näeb laulupeorongkäike

Näitus koosneb 72 suuremõõtmelisest tahvlist, millel on koos tekstiga pildid Tallinnas aegade jooksul peetud üldlaulu- ja tantsupidude rongkäikudest. Esimest korda eksponeeriti seda 2019. aastal Tallinnas Vabaduse väljakul. Alates möödunud aasta jaanuarist on see liikunud mööda maakondi ning seda on eksponeeritud keskväljakutel.

"Oluline on see, et vaatamata riigikorrale ajaksime ikka oma asja, oma Eesti ja eestlaste asja. Näitus on kulgenud esialgu Lõuna-Eestis ning liigub nüüd tasapisi põhja poole. See on inimestele vaatamiseks olnud Tõrvas, Otepääl, Võrus, Põlvas, Elvas ning nüüd saab seda uudistada Viljandis," ütles eesti rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister.