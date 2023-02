«Mõtlesime vallavalitsuses pikalt, kas me peame selle mõrva müügikuulutuses välja tooma,» ütles abivallavanem Jaanus Rahula. «Aga kui me seda teame ja hiljem süüdistab ostja meid, et oleme infot varjanud ... Seepärast otsustasime selle lisada.»