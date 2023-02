Nädala skeem ⟩ Leivad ühte kappi, et leiba üldse oleks

Ükskõik kui rangelt rääkida, et ülikooli kõrvalt saab ometigi tööle minna, selge on see, et ülikoolis käimine ei ole täiskohaga töö, vaid lakkamatu ületundide tegemine. Vähemalt kui tahta ülikooliaastaid eesmärgipäraselt mööda saata ja veidigi targemaks saada. Ülikooli kõrvalt töötamine teeb niigi pingelise päevaplaani veelgi pingelisemaks, kurnab niigi kohustuslikku kirjandusse ja loengutesse uppuva tudengi lõplikult ära ning võibki anda tulemuseks pooleli jäänud haridustee või pealiskaudsed teadmised. «Sain oma C kätte, käib kah.»