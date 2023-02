Lõuna prefektuuri teenindustalituse juhataja Angela Kahar ütles, et saba Viljandi teeninduse ukse taga oli viimaseid kuid arvesse võttes erandlik, samas sama tendentsi on põgusalt märgata olnud ka teistes väikestes Lõuna-Eesti teenindustes, kus on samuti hommikuti aeg-ajalt teeninduse ukse taga järjekord. Tema kinnitusel laabub olukord enamasti tunnikese jooksul. Nii oli see Kahara sõnul ka reede ennelõunal, kui oma dokumenditoiminguid oli Viljandi teenindusbüroosse ootama jäänud vaid mõni inimene. "Ka kella 14 ajal ei olnud teeninduses saba," tähendas ta.