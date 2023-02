Viljandi valla aasta tegu tehti Raassillal

Raassilla mootorispordikompleksi ümberehitustööd algasid möödunud aasta 24. mail ning nüüdseks on saanud üsna tüüpilisest rahvakrossirajast tänapäevane rallikrossirada pikkusega 980 meetrit ning minimaalse laiusega 10 meetrit. Raassilla motokeskus vastab rahvusvahelistele nõuetele ning seega on lähiajal sinna oodata ka rahvusvahelist tähelepanu suurvõistluste näol.

Raassilla moto- ja vabaajakeskuse eestvedaja Peeter Peek oli tänulik vallarahvale toetuse eest ning lubas nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi vaatemängulisi võistlusi. "Oleme seitse aastat pingutanud selle nimel, et Raassillale valmiks rahvusvahelise autospordiliidu FIA nõuetele vastav keskus, kus saab korraldada rallikrossi-, supermoto- ja driftivõistlusi. Suve teisest poolest alates saab seal sõita ka hobikardiga," ütles ta ja lausus, et suur töö on tehtud tänu Euroopa regionaalarengu fondi ja valla toetusele ning ka esimesed võistlused edukalt peetud. Ühtlasi soovitas ta tulevasi võistlus kõigil oma silmaga kaema tulla.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul tahab vald kaasata vallaga seotud tegevuste juures võimalikult palju oma kodanikke. "Meie suurim vara on meie valla elanik ja õnneks on meil tublisti vedanud, sest aktiivseid kaasamõtlejaid on meil palju," lausus ta. Karu lisas, et samuti näitab aasta teo konkurss, et Viljandi vallas kordasaadetud aasta tiitli väärilisi tegusid on palju ning teisalt inimesed tõesti soovivad kaasa rääkida.