Viljandi abilinnapea mainis viisakalt ja ümber nurga, et mitte kuigi konkurentsivõimeline palk on üks põhjus, miks lasteaiaõpetajate leidmine just hõlpsalt ei lähe. Võiks aga palju julgemalt välja öelda, et palk on peamine põhjus, miks enamik inimesi tööl käib. Kas selle palga tõstmine peaks tingimata käima maakonna kõige kõrgema lasteaia kohatasu küsimise kaudu, on eraldi teema, aga see ei sea kahtluse alla, et palka oli ja on vaja tõsta.