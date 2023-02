Sihtasutused on teatavasti väga levinud asjad, mida riik armastab asutada ja kuhu sadu inimesi tööle võtta, kasvatades seeläbi bürokraatiat. Aastatel 2006–2020 kasvas sihtasutuste töötajate arv üle 50 protsendi, kerkides 2020. aasta lõpuks 14 123 töötajani. Isegi kui üks sihtasutus juurde luua, ei muuda see üldpilti enam eriti koledamaks. Eesti on juba ammugi ülereguleeritud ja -bürokratiseeritud.