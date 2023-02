Lavastaja Kadri Paldra sõnul toob teater oma 40. hooajal lavale eesti lugusid. «Et lapsed ei unustaks eesti muinaslugusid,» põhjendas ta. «Kevadel uut hooaega planeerides ja repertuaari valides tegime esimese kuni üheksanda klassi õpilaste hulgas küsitluse. Küsitluses osales 112 last ning see näitas, et kahjuks ei tunne lapsed meie oma muinasjutte.»