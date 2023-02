MUUSIKA ⟩ Rahvusvaheline festival lõpeb Viljandis

"See kontsert on meile nagu mesi. Hortus Musicuse juubelituuri ajal leidsime uusi kolleege-muusikuid Põhja-Iisraeli linnakesest Tsfatist, kus tegutseb põnev orientaalmuusika kool. Loomulikult kutsusime nad talvisesse Eestisse, kus neid ootavad uued kogemused ja tutvused," rääkis Mustonen.

"MustonenFest" on Eesti üks vanemaid barokkmuusika festivale. See sai alguse 1989. aastal Tallinnas. Kunstilise juhi Andres Mustoneni muusikalisi tõekspidamisi ja haaret peegeldaval festivalil esinevad Eesti juhtivad kollektiivid ja kõrgetasemelised välisartistid. Algul koosnes festival barokkmuusika kontsertidest, hiljem on sellel viljeldud teisigi stiile. Festival on aset leidnud ka Iisraelis.