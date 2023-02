Pärast septembrikuist hinnatõusu on Suure-Jaani Tervisekoja kliendikaardiga, mida on saanud taotleda kõik Põhja-Sakala valla elanikud, soodustus olnud 20 protsenti, edaspidi hakkab sellega saama viieprotsendilist soodustust. Õpilase, üliõpilase, õpetaja, pensionäri, puudega isiku, puuduva või osalise töövõimega isiku ning nelja- kuni 15-aastase lapse soodustus on praegu 20 protsenti, edaspidi hakkab see olema 10 protsenti.