Parempoolsete esinumber Priit Põllumäe: mina ei taha oma lastele võlgades riiki pärandada

Olete öelnud, et tervishoidu ja teistesse avalikesse hüvedesse nagu koolid ja lasteaiad võiks kaasata rohkem eraraha. Ka see tekitab ju inimestes hirmu, et tahate haigekassa ära kaotada ja lasteaiad erastada.

Kui inimesed ise panustavad rohkem, on riik õhem. Oleme veendunud, et õhema riigiga on ühiskond efektiivsem, sest inimesed peavad ise veidi vastutust võtma. See on muidugi jälle niisugune klassikaline hirmujuttude valdkonda kuuluv lähenemine, et hakatakse rääkima, et «Vaat nüüd see parempoolne hakkab tervishoidu reformima ja see tähendab, et arsti juurde saavad ainult rikkad minna».





Teie seisukoht on, et Eesti on vasakule kaldu, ent paratamatult tuleb küsida, kas see kaldumine ei ole vältimatu. Meil on praegu siiski vananev elanikkond, sündimus on väike. Tihe sotsiaalne võrk on juba sellepärast vajalik.

Jah, teame väga hästi, milline meie demograafiline seis on. Aga reaalsus on paratamatult see, et ühel hetkel jõuame punkti, kus töötavaid inimesi on vähem kui neid, kes ei tööta. Nii et me võime ju sotsiaalset võrku ehitada, aga me ei jõua seda ühel hetkel üleval pidada ja see muutub kasutuks.