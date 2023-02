Sakala ei hoidnud 103 aasta eest rahulepingust kirjutades värve kokku

«Pühapäev, 1. weebruar on ajalooline päev: sel päeval kell 12 kirjutatakse alla rahuleping Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel, kuid vana Taara linn on jäädud igapäewaselt rahulikuks, otsekui unustades, et Aia uulitsal läheneb lõpu moment ühele ajajärgule meie iseseiswuse ajaloos. Uulitsal liigub inimesi nagu harilikult sisseharjunud tempos, nägudel kõik muu, kuid mitte uudishimu ärevus.»

Tulevikulootused

Asjad kulgesid aga sündmuste tulipunktiks olevas hoones Aia, praegusel Vanemuise tänaval omasoodu edasi. Öö on juba kätte jõudnud. Allkirjastamine viibib. Sakala kohusetundlik kaastöötaja annab jõudehetke kasutades ülevaate oma kolleegidest. Selgub, et üks inglane on oma toolil sootuks magama jäänud, tema kaasmaalane mõõdab aga pikkadel sammudel tuba, kustunud piip hambus. Väike jaapanlane ei malda paigal püsida ja sebib ühest toaseinast teise. Poola ajakirjanikul on kaasas ultramoodne fotokaamera Kodak ning Sakala kirjasaatja imestab teatud määral prohvetlikult, et kas reporterid muutuvadki päevapiltnikeks.

Viimaks pääsevad ajakirjanikud suurde ruumi, mida valgustab «suur kiirteheitja taoline lamp».

«Meie saatkonna juhataja J. Poska oma elegantse, kogenud diplomaadi wälimuse ja näoilmega, külm ja rahulik, ei jäta soovida midagi paremat,» on kirjasaatja Eesti rahusaatkonna esimeheks määratud Jaan Poskaga igati rahul. Venemaa delegatsiooni juhi Adolf Joffe kirjeldus on oluliselt värvikam ning ei saaks öelda, et eriti erapooletu.