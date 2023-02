Ühes Viljandi kontserdiga õnnestus haruldase haigusega pisipoisi aastase ravimise raha kokku saada

Koos Marit Neeringuga Jakobsoni kooli balletistuudiost annetuskontserdi korraldamist vedanud Katrin Hommik tundis heameelt teate üle, et raviraha on koos. «Ikka väga head uudised on viimastel päevadel olnud,» märkis ta ja rääkis, et kontserdist oli näha, kuidas lugu inimesi kõnetas, sest miks muidu niimoodi kokku tuldi. «Kõik oli nagu üks: esinejad ja rahvas ühe asja eest väljas.»



Viljandi Jakobsoni kooli balletistuudio eestvedamisel oli pühapäeval pärimusmuusika aidas annetusgala, millel koguti Kevin-Sandri ravi jaoks raha. Fotol on balletistuudio tantsijad. Foto: Marko Saarm

Hommik lausus, et kuu aega kestnud töö kontserdi heaks õigustas end igati, sest summa, mis koguti, oli tõesti suur.

Edasi püüab lastefond nagu kõigi laste puhul, kellel on kallid ravimid, pingutada selle nimel, et Kevin-Sandri ravim saaks ühel hetkel Eesti haigekassa nimekirja. Et haigus on üliharuldane ja ta on Eestis ainuke laps, kes seda ravi vajab, võiks Ilvese ütlemist mööda haigekassa võtta selle enda kanda, eriti kui arvestada, et ravi tulemus lubab poisil elada normaalse lapse elu. «See võiks motiveerida ja kindlasti teeme selle nimel tööd edasi.»

Et saaks ravida

Mõne harvikhaiguse ravimid on juba haigekassa nimekirjas, kuid neid on väike osa ja Eveli Ilvese sõnul oleks vaja lahendust teistegi harvikhaiguste puhul, et neid põdevad inimesed tunneksid, et nad on olulised.