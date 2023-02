Korteriomanike vaidlusi hakkab lahendama kohaliku omavalitsuse loodav lepitusorgan

"Muudatused loovad omavalitsustele võimaluse tekkinud vaidlusi kohtuväliselt lahendada ning see on inimestele palju kiirem ja odavam. Mõned omavalitsused on juba omal algatusel sellist nõustamistegevust alustanud, kuid uus õiguslik raamistik võimaldab seda tööd tõhusamaks muuta," rääkis Järg. Ta tõi näiteks, et lepitusorgani kinnitatud kokkulepe on pooltele täitmiseks kohustuslik ning see on ka täitedokument. Lisaks saab omavalitsus edaspidi kohustada korteriühistut lepitusmenetluses osalema.