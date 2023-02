Viljandi vald jõuab ujulate rajamise plaaniga Soele

Nagu rääkis Viljandi vallavanem Alar Karu, tekkis see idee mõni aasta tagasi hariduse arengukava koostades. «Eesmärgiks sai, et igas piirkonnas oleks lasteaia ujula, ja me oleme kogu aeg seda teed liikunud.»

Praegu on ujula Ramsi lasteaias ning ka Kolga-Jaani lasteaed sai selle renoveerimise käigus. «Eelarvestrateegias on kirjas, et järgmine piirkond on Tarvastu, ning sai otsustatud, et Soe lasteaia juurde see ehitatakse.»

Teisipäevasel istungil kinnitas vallavalitsus Tarvastu lasteaia Soe lasteaiahoone detailplaneeringu, kus on määratud uue ujula maht ja ka parkla osa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,1 hektarit.

Nagu selgitas Karu, läheb detailplaneering pärast vallavalitsuse kinnitamist avalikule väljapanekule, kus Soe ja valla inimesed saavad selle üle arutleda ja selle kohta oma sõna öelda.

Nüüd on vallavanema sõnul vaja analüüsida, mis küttesüsteem rajada. «Paar-kolm aastat tagasi renoveerisime Soe lasteaia nii seest kui väljast ja see on õhksoojuspumpade peal. Nüüd on küsimus, et kui ujula juurde panna, kas peame ka küttesüsteeme muutma või jääme ikkagi õhksoojuspumba peale,» selgitas ta.

Praeguste plaanide kohaselt võiks Soe ujula projekteerimine ja ehituse algus jääda tulevasse aastasse. «Ma ei julge öelda, et see järgmisel aastal valmis on, sest projekteerijatega ei ole alati nii, et lepime kokku ja hakkame ehitama, aga 2024. või 2025. aastal plaanime ikka ehituseni jõuda,» lausus Karu.