Saabunud mudelivalik hoidis müügi kahanemise ära. Endiselt on ootel tunamulluseid tellimusi

Samas pole mured möödas. Nii tõdes siinse Folk Auto tegevjuht Priit Simberg, et tunamulluse 111 asemel läks salongis Škodasid kaubaks 55. «Eelmine oli meil oluliselt hullem aasta, kui oli 2021,» nentis ta ning nimetas põhjuseks ikka sellesama, millest pikalt räägitud. «Autosid tuleb vähem. Nüüd küll on asi natuke paremaks läinud, aga endiselt on suhteliselt segane aeg.»

Nagu Simberg ütles, esindusel väga palju autosid varnast võtta ei ole, aga sageli on ostusoov emotsioonipõhine. Et klient ­oodata eriti ei taha, võibki tehing katki jääda, eriti juhul, kui ei ole anda väga täpseid kuupäevi, millal auto võiks saabuda.

Elektriautosid on Viljandimaal kasinalt

Kui uusi autosid kokku läks Viljandimaal mullu kaubaks ligi 600, siis pistikhübriide oli neist kasin kümme ning aasta varasemaga võrreldes müüdi neid kolme võrra rohkem.

LX Motorsi juhataja Tanel Alliksaar tähendas, et selles salongis pistikhübriide valikus pole. Ta selgitas, et need on autod, mille akud saab näiteks kodus täis laadida, siis teatud kilomeetrid puhtalt elektriga sõita ning pärast seda hakkab auto tööle nagu tavaline hübriid. «Ehk tal on suuremad akud ja see kriitiline kilomeetrite arv, mille saab ainult elektriga sõita.»

Alliksaar nentis, et muidugi tunduvad elektriautod ostjale ka hinna poolest kallimad ja eks asi ole natuke selles, et tõekspidamiste muutmine ja usalduse võitmine võtavad aega. «Viljandimaa puhul mängib aga suurt rolli, et siin on inimesed laiali pillutud asulate vahel, käiakse tõmbekeskusesse ning vahemaad on pikad.»

Alliksaare arvates on elektriautod kõige mõttekamad suurlinnas. «Tallinnas sõites toodaks ta elektrit tagasi ja linnasõidul ongi neil põhiline efekt, mida maanteel ei ole.»

Ka V Motorsi juhataja Rivo Arula tõdes: «Siin ostetakse elektriautosid vähe. Huvi on ka üsna lahja. Puhas elektriauto ongi pigem pealinna teema.»

Arula tõi näite, et Tallinnas tohib seesuguse masinaga bussirajal sõita. «Ummikutes on see kindlasti suur valuuta, kui bussi taga sõidad hooga mööda teistest, kes istuvad ummikutes.»

Lisafaktor on elektriauto puhul Alliksaare sõnul ka aeg. «Kui kodus ei ole võimalik laadida, siis Tallinnast Viljandisse sõidu saaks täis akuga küll ära teha, aga kui aku ei ole täis, siis vahepealne laadimine võtab mitu korda kauem aega kui tavatanklas kaks minutit peatuda.»