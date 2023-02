Linnavalitsus jagas huvikoolide õppemaksu vabastusi

Abilinnapea Tonio Tamra sõnul toetab linnavalitsus huvikoolide õppemaksu vabastusega paljulapselisi ning toimetulekuraskustes peresid. "Meie soov on, et nende laste huvihariduses ja -tegevuses osalemine ei jääks majanduslike põhjuste taha. Eriti just rasketel aegadel teeb linnavalitsus kõik selleks, et lapsed ei peaks majanduslike raskuste tõttu eemale jääma oma huvitegevustest," ütles abilinnapea pressiteate vahendusel.